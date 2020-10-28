"Пошлите подальше тех, кто не верит в коронавирус и считает его легким гриппом. Держите за меня кулаки", - словацкий блогер Кметьо за 6 часов до смерти от COVID-19. ВИДЕО

Словацкий блогер Йозеф Кметьо за шесть часов до смерти от COVID-19 записал видеообращение, в котором призвал всех четко следовать карантинным ограничениям и игнорировать тех, кто не верит в коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кметьо записал обращение перед госпитализацией. Он говорит, что ему очень тяжело дышать и силы покидают его.

"Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус и им подобным. Живым примером того, что такое COVID-19, являюсь я. Сегодня скорая должна отвезти меня в больницу потому, что мое дыхание ужасно сильно, очень сильно ухудшилось. Состояние мое крайне серьезное, требующее "скорой помощи", которая отвезет меня в инфекционное отделение. Я был бы очено рад, если бы вы наконец, тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус - это какой-то легкий грипп, послали подальше... Я не был человеком, который недооценивал коронавирус и его последствия. Пожелайте мне удачи и побольше сил", - сказал 47-летний Кметьо в обращении.

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