"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - в Славянске женщину выгнали из маршрутки за разговор на украинском языке. ВИДЕО
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В Славянске пассажиры маршрутки выгнали из салона женщину, которая разговаривала на украинском языке. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, пассажиры маршрутки называют ее "громадською діячкою" и требуют "балакать по-славянски". Автор видео утверждает, что конфликт начался из-за замечания о неправильном ношении защитной маски одному из мужчин.