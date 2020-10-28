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"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - в Славянске женщину выгнали из маршрутки за разговор на украинском языке. ВИДЕО

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В Славянске пассажиры маршрутки выгнали из салона женщину, которая разговаривала на украинском языке. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, пассажиры маршрутки называют ее "громадською діячкою" и требуют "балакать по-славянски". Автор видео утверждает, что конфликт начался из-за замечания о неправильном ношении защитной маски одному из мужчин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее!" - учительница в Одессе возмутилась из-за украинского языка ученицы. АУДИО

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    На історичну батьківщину виселити їх всіх. За Урал, чи звідки там вони понаїхали у 30тих роках минулого століття.
  • Дмитрий Чуб
    "Приехали сюда к нашему востоку!..", это говорят кацапы, которых туда понавазили в пустые украинские хаты после голодомора, ссылок и смертного массового приговора при форсаже р .Днепр во ІІ Мировую..
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Ни че их не научило.как с ними жииь с этими демонами
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