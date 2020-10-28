"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - в Славянске женщину выгнали из маршрутки за разговор на украинском языке. ВИДЕО

В Славянске пассажиры маршрутки выгнали из салона женщину, которая разговаривала на украинском языке. Внимание! Ненормативная лексика!