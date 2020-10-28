Кива собрал несколько десятков молодых мужчин возле мемориала Вечного огня в Киеве, произнес речь и устроил массовое возложение цветов в память "наших дедов". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива собрал несколько десятков молодых мужчин возле мемориала Вечного огня в Киеве, произнес речь и устроил массовое возложение цветов в память "наших дедов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива лично формировал колонну, расставляя молодих мужчин в строю. Потом нардеп дал интервью телеканалам, подконтрольным куму Путина Виктору Медведчуку - ZIK, 112 и NEWSONE. После пламенной речи в стиле СССР, Кива и вся массовка по комманде подошла к обелиску и возложила цветы.

По словам Кивы, акция приурочена к годовщине "освобождения Украины от фашистских оккупантов".

Напомним, что Институт национальной памяти рекомендовал заменить эту формулировку на "изгнание нацистских оккупантов", отметив, что после 28 октября 1944 года Украина не стала свободным государством, а оказалась в советской оккупации.

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