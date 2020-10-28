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Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19. ВИДЕО

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что чувствует себя бодро и работает из дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.

"Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию, - сказал мэр. - Повторный тест, я сделал в понедельник, который тоже, к сожалению, оказался положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 умерли 15 киевлян, выздоровели - 221, выявлены 563 новых случая, - Кличко

О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Он не голосовал на местных выборах. 

Топ комментарии

  • Cat Lark
    То он потерял обоняние, а НЮХ Виталик никогда не потеряет.
  • Вольф Ларсен
    Когда потерян нюх. Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 7558
    (У людей не нюх, а обоняние) Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9133
    Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9787
  • Серый Вовк
    Если говорить по чесноку то в Украине ВСЯ власть давно НЮХ ПОТЕРЯЛА !!!! Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 2321
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