"Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в специальном видеообращении на своей странице в соцсети.
"Центральная избирательная комиссия сообщает о том, что выборы в 208 округе выиграл мой конкурент кандидат от власти Анатолий Гунько. Но я думаю, вряд ли в Украине найдется хоть один сознательный человек, который может поверить в то, что на моей родной Черниговщине победил у Ляшко Гунько, которого никто знать не знал. Победу одержал я, одержала моя команда. Но мы не смогли преодолеть подкуп и фальсификации", - сказал Ляшко.
По данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области на довыборах в Верховную Раду победил кандидат от партии "Слуги народа" Анатолий Гунько с результатом 34,1% голосов избирателей, на втором месте Олег Ляшко - его поддержали 31,78% избирателей.
Ляшко утверждает, что по всем социсследованиям, он уверенно побеждал с разрывом более 10 процентов.