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Проект "Без цензуры": Они уничтожают Украину. Как Медведчук и Коломойский банкротят ЗЕ и нас. ВИДЕО

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Стервятники или Украина? Владимир Зеленский стал на шаг ближе к Майдану против самого себя. И теперь должен выбрать, с кем ему по пути: с приспешниками Путина или родиной.

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует последствия выборов и то, чего нам всем стоит бояться после того, как Медведчук и Коломойский нигде не одержали победы на местных выборах. После этого Медведчук и Коломойский решили пойти в наступление. И воспользоваться услугами Конституционного Суда, чтобы в очередной раз поссорить Зеленского с западными партнерами.

В реальной жизни, в отличие от сериала, в задницу послать их не получится. А если и получится - это будет иметь крайне печальные последствия. Так вот, Конституционный суд принял решение, которое де-факто перечеркивает антикоррупционную реформу, потому что оно означает:

- отмену электронного декларирования;

- отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полную проверку и мониторинг образа жизни;

- отмену незаконного обогащения и конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем.

Что это будет означать для отношений Украины с западными партнерами? Спойлер - ничего хорошего. Может ли Зеленский что-то исправить? Как Коломойский и дальше будет пытаться подорвать и без того не монолитную фракцию "Слуг народа"? И чего еще в этой ситуации не хватает Виктору Медведчуку для полного счастья?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ" - ничего личного - только факты.

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Напоминаем, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Топ комментарии

  • wake up-UA
    Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9547
  • pacerhard melina
    Ни одна партия за все годы независимости Украины не ставила целью тотальную зачистку судебной системы Украины с созданием ее с нуля. А именно суды - та черная дыра, в которую улетают попытки любых реформ в стране и борьбы с коррупцией.
  • Власов Сергей b3083465
    Alex N Alex Noyt

    7 ч. ·

    Две недели клоун у нас патетично спрашивал нужно ли садить пожизненно за коррупцию. Через два дня узнаем, что они отменяют ответственность за недостоверное декларирование.
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