За сутки коронавирус выявили у 287 детей и 363 медработников, - Степанов. ВИДЕО

За все время пандемии в Украине заболели 370 417 человек. Из них 21 430 детей, а также 22 650 медработников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

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"За минувшие сутки выздоровели 2 990 пациентов с COVID-19. ... Заболели 7 342 человека. Из них 287 детей, а также 363 медработника. Госпитализированы 976 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 113 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 370 417 человек. Из них 21 430 детей, а также 22 650 медработников.

Всего выздоровели 151 632 пациента, а летальных случаев - 6 868.

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