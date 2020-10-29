За сутки коронавирус выявили у 287 детей и 363 медработников, - Степанов. ВИДЕО
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За все время пандемии в Украине заболели 370 417 человек. Из них 21 430 детей, а также 22 650 медработников.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки выздоровели 2 990 пациентов с COVID-19. ... Заболели 7 342 человека. Из них 287 детей, а также 363 медработника. Госпитализированы 976 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 113 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 370 417 человек. Из них 21 430 детей, а также 22 650 медработников.
Всего выздоровели 151 632 пациента, а летальных случаев - 6 868.