"Окопная война": "В нашем подразделении нет заробитчан, все понимают, что есть более высокая цель, чем деньги", - командир взвода 74-го ОРБ Артем. ВИДЕО
Поселок Пески, особенно некоторая его часть, - когда-то просто утопала в роскоши. По дороге в Донецк, над рекой возвышались дома сына Януковича, священников Московского патриархата, высших милицейских чинов из того же Донецка. После того как в поселке начались активные боевые действия, точнее преимущественно работала российская артиллерия, дома богачей напоминают руины. Самое интересное, что среди разбитых комнат, в подвалах, наши воины находили огромные коллекции картин, которые сгорели во время бомбежки. Некоторые дворы и бассейны, были устланы мраморными плитами. В одном из подвалов неподалеку оттак называемого дома "солнца", была найдена комната, где находилась маленькая порностудия. Самое худшее в этой находке, что часть порноматериалов составляли детские фото и видео. То есть донецкие богачи, сейчас уже трудно установить, что за "элита" там проживала - грабили свою землю и жили, не зная, где грань между реальностью и здравым смыслом, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Тем более, что в другом уголке Песков и села Первомайское, которое расположено неподалеку, жили обычные селяне, шахтеры, которые зарабатывали на хлеб тяжелым трудом.
С 2014 года Пески обороняли немало украинских подразделений. Есть среди них и 74-й отдельный разведывательный батальон. Эти ребята, которые получали свой профессионализм не в институтах, а непосредственно в окопах, не раз доказывали, что являются элитой Вооруженных сил Украины.
Служит и воюет в этом подразделении старший лейтенант Артем, для которого война началась в 2019 году. Наш разговор с офицером состоялся непосредственно на нулевых позициях в нескольких сотнях метров от российских оккупантов. Цензор.НЕТ публикует ответы Артема на наши вопросы.
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