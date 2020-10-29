"Катастрофа Зеленского: Украину ждут досрочные выборы", - Романенко. ВИДЕО

Результаты местных выборов катастрофические для партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил соучредитель Украинского института будущего и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко.

"Результаты партии Зеленского катастрофические. Катастрофические в том плане, что она потеряла все те базовые преимущества, которая имела еще год назад. Ключевое преимущество - это то, что она была впервые за долгие годы интегральной партией - партией, которая "сшивала" всю Украину. Мы помним, что и Зеленский, и его партия в июле 2019 года набрали по всей Украине - и на западе, и в центре, и на востоке, очень много голосов. И вот этот регионализм, который вызывал опасения по поводу сепаратизма в Украине, ее развала, он в те минуты, казалось, канул в лету. Но недолго музыка играла и на этих выборах партия Зеленского потеряла свои позиции гегемонов в политической системе. Потеряла центр, который был критически важен потому, что именно мощные позиции в центре позволяли Зеленскому выступать в качестве лидера политической системы Украины. И вот песенка эта вся закончилась... Это конец мифа "95-го квартала", и конец мифа Зеленского... Что же из этого вытекает? Вытекает ли то, что в следующем году будут досрочные выборы в Верховную Раду или даже Президента? Да. Вполне. Я уверен, что досрочка - это базовый сценарий по одной причине - поскольку Ахметову и Коломойскому очень сложно между собой договориться... Ахметов весной взял хороший реванш, когда поставил Шмыгаля премьер-министром и сумел очень удобно устроиться в текущей системе. Он вообще в любой системе устраивается удобно потому, что любой президент идет туда, где сухо и комфортно, а это Ринат Леонидович. Именно поэтому и Зеленский повторил судьбу предшественников - там сухо и комфортно, там дают деньги, там закрывают потребности для финансирования политической партии... Поэтому Ахметов очень хорошо вписался в систему, а Коломойский чувствует себя обиженным и попытается взять реванш. Этот реванш будет уже в ближайшие недели, поскольку Коломойский хочет сменить правительство. Его логика такая - год порулил Ахметов, теперь год порулю я и как-то подхарчуюсь", - сказал Романенко.

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