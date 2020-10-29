"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Взгляд.
Мужчины держат в руках листовки и плакаты с лозунгами против издания Charlie Hebdo, которое прославилось карикатурами на пророка Мухаммеда.
Отметим, что сегодня в Ницце произошел в теракт, который организовал мужчина, выкрикивавший исламистские лозунги. Он убил трех человек, несколько ранены. Сам нападавший был задержан с огнестрельным ранением.
Напомним, ранее родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить "просвещенный ислам" во Франции. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".
Слова французского лидера вызвали негативную реакцию у мусульман по всему миру, которые призвали политика не путать оскорбление с вседозволенностью и пообещали ответ на его провокационные действия.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В "нападках на ислам" Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что "мусульмане этого не простят".