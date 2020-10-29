Парасюк - Зеленскому: "Если вы тупите и забили на нашу страну, этим займется народ". ВИДЕО
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Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что если президент Владимир Зеленский не защищает законы и Конституцию Украины, то этим должен заняться народ.
Об этом он сказал в обращении на фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Парасюк в частности отметил, что история с решением КС по НАПК "плохо закончится" для Зеленского, но у него еще "есть шанс что-то изменить".
Экс-нардеп также сообщил, что собирается завтра на акцию под КС, чтобы "показать судьям, где их место", а также призвал украинцев присоединится к участию в ней.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.