Парасюк - Зеленскому: "Если вы тупите и забили на нашу страну, этим займется народ". ВИДЕО

Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что если президент Владимир Зеленский не защищает законы и Конституцию Украины, то этим должен заняться народ.

Об этом он сказал в обращении на фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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Парасюк в частности отметил, что история с решением КС по НАПК "плохо закончится" для Зеленского, но у него еще "есть шанс что-то изменить".

Экс-нардеп также сообщил, что собирается завтра на акцию под КС, чтобы "показать судьям, где их место", а также призвал украинцев присоединится к участию в ней.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.