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Пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе в Кривом Роге. ВИДЕО

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В Кривом Роге нетрезвый водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Сегодня в Кривом Роге двое подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель троллейбуса остановился, чтобы их пропустить, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе - нет. Он на скорости сбил обоих.
Ребят с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Один из них - сын нашей патрульной", - написал Билошицкий..

Отмечается, что у виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.

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Топ комментарии

  • Юрий Петров 33876dd3
    Нерегулируемый пешеходный переход на четырех полосной дороге какая то дичь. Какие идиоты проектируют эти дороги
  • denis dmitrienko
    Пешеходы выходя на переход - думают что они в танке...детей жаль, но что дети что водитель нарушили правила, у водителя степень тяжести больше - но он цел и невредим, а дети могут остаться инвалидами...так что люди смотрите по сторонам...100% гарантии безопасности нет ни у кого!
  • УКРОП UA
    Водитель виноват, но пешеходы мля, по сторонам не смотрят, как "кегли" в боулинге, а вдруг например неисправность, тормоза отказали, пешеходам надо всегда быть внимательными и с опаской переходить дорогу, а не на расслабоне.....
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