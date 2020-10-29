Пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе в Кривом Роге. ВИДЕО

В Кривом Роге нетрезвый водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Сегодня в Кривом Роге двое подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель троллейбуса остановился, чтобы их пропустить, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе - нет. Он на скорости сбил обоих.

Ребят с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Один из них - сын нашей патрульной", - написал Билошицкий..

Отмечается, что у виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяный водитель устроил лобовое ДТП под Харьковом: погибли отец и дочь. ФОТОрепортаж