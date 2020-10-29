Семья главы внутренней безопасности СБУ Наумова приобрела квартиру в элитном ЖК в 4 раза дешевле рыночной стоимости, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Семья начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты обнаружили, что эта квартира, а также имение под Киевом, оформленные на его мать, но пользуется ими сам чиновник СБУ. При этом, подчеркивается в расследовании, информация о руководителе Управления внутренней безопасности и его доходах, согласно официальному ответу спецслужбы, относится к категории "с ограниченным доступом". В то же время юристы подтверждают, что покупку квартиры в несколько раз дешевле рыночной стоимости можно расценивать как неправомерное получение подарка в понимании закона "О предотвращении коррупции".

От собственных источников в Министерстве юстиции "Схемы" получили копию договора о передаче матери Андрея Наумова Ирине летом 2019 имущественных прав на 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров в жилом комплексе Alter Ego в Печерском районе Киева. Она приобрела эти права по 1 191 300 гривен. В то же время, подчеркивают журналисты, апартаменты такой площадью согласно ценам от застройщика в 2019-2020 годах в этом ЖК стоят от почти 4,5 млн до 5,5 млн грн.

"То есть Ирине Наумовой жилье в Alter Ego обошлось минимум в 4 раза дешевле. Могла ли она самостоятельно приобрести дорогостоящее имущество? Согласно реестру юридических лиц, своего бизнеса она уже более 10 лет как нет, из соцсетей видно, что женщина занимается мастерской кукол", - говорится в расследовании.

"Схемы" зафиксировали, что Наумов пользуется этой квартирой. Съемочная группа несколько раз замечала Mercedes с номерами прикрытия, который заезжал и выезжал из подземного паркинга ЖК. В один из дней, 9 октября, съемочной группе удалось зафиксировать его пассажира - им оказался сам Андрей Наумов.

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Имущественные права на квартиру мать чиновника СБУ купила у бизнесмена Константина Ученика, который приобрел их у застройщика на этапе инвестирования в 2016 году за сумму почти в 1 190 000 гривен. И тоже, похоже, по заниженной стоимости, отмечают журналисты. Этот дом был построен на землях, находящихся в собственности Генпрокуратуры. На момент покупки Константином Учеником квартиры в этом ЖК по заниженной стоимости сам Наумов был одним из руководителей управления материально-технического обеспечения ГПУ.

"Если ориентироваться на цены 2016 года, когда он совершил покупку, то апартаменты похожего метража должны были обойтись ему в сумму больше 3 миллионов гривен. То есть, несмотря на рост цен на жилье и принимая во внимание только изменение курса валют, на перепродаже имущественных прав за 3 года он не только не заработал, а даже потерял больше 3 тысяч долларов", - подсчитали журналисты.

Согласно данным реестра юрлиц, Константин Ученик - бизнесмен, ранее возглавлявший с десяток строительных фирм. Две из них связаны с бывшим главой СБУ, а ныне бизнесменом Валерием Хорошковским. Одна из них - ООО "Маяк-Вестдом", которую Ученик возглавляет до сих пор, - регулярный фигурант расследований правоохранителей - в частности, налоговиков и полиции.

Юристы подчеркивают: на момент покупки квартиры должность, которую занимал Наумов, - руководителя государственного предприятия в Чернобыльской зоне отчуждения, - подпадала под действие антикоррупционного законодательства и принадлежала к должностям с высоким коррупционным риском.

Как установили журналисты, Наумов пользуется еще одним семейным имуществом - домом в поселке Гребенки Киевской области. Возле него "Схемы" фиксировали тот же мерседес, который заезжал и выезжал с парковки ЖК на Печерске. А возле автомобиля - человека, по телосложению похожего на Наумова.

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По его мать в Гребенках оформлены три земельных участка на берегу реки Протока общей площадью полтора гектара. На них, по данным из реестра, возведенный один дом, при этом съемка с воздуха обнаружила, что на территории - два дома.

Здесь, в Гребенках, вероятно, живет гражданская жена чиновника СБУ Анна Ревенко, которая публикует отсюда посты в соцсетях. Также в течение 2014-2016 лет она работала в компании "Маяк-Вестдом" бизнесмена Ученика, который по заниженной стоимости продал квартиру матери Наумова.

В 2019 Ревенко приобрела сразу две машины - грузовой Volkswagen Crafter и внедорожник Toyota Rav4 2018 выпуска. Их суммарная стоимость, в соответствии с ценами по объявлениям о продаже подобных авто, колеблется от 1,2 млн до 1,34 млн гривен.

Согласно данным источников "Схем" в налоговой, в целом, начиная с 2011 года, Ревенко заработала чуть более 400 тыс. гривен - вместе со стипендиями и соцвыплатами. То есть, получается, официальных доходов Ревенко хватило бы только на оплату трети от совокупной стоимости приобретенных автомобилей, говорится в расследовании.

Управление внутренней безопасности СБУ, которое возглавляет Наумов, среди других функций должно выявлять правонарушения самих сотрудников спецслужбы. Это одно из самых закрытых подразделений. Положение о нем засекречено, а в ответ на просьбу "Схем" ознакомиться с трудовой биографией и отличиях его руководителя в СБУ отметили, что такая информация относится к категории "с ограниченным доступом".

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Лишь недавно, 14 октября, информация о том, кто занимает должность руководителя управления внутренней безопасности СБУ, стала публичной: Владимир Зеленский своим указом присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала.

Согласно последней декларации за 2019 г. - до начала работы в СБУ, - Наумов не имеет собственной недвижимости, арендует служебное жилье и хранит сбережения наличными и в банке. Работа на указанной должности в СБУ позволила Наумову не показывать декларацию.