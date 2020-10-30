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"Милиция - наши друзья, СБУ - наши друзья, не друзья - это НАБУ. Х#й мы ВККС сдадимся!" - тайные записи из кабинета главы Окружного админсуда Киева Вовка. ВИДЕО

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Журналисты проекта "Слідство.Інфо" получили доступ до тайных записей из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, общий объем аудиозаписей - более 2000 часов. Часть аудиозаписей опубликована "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Нарадча кімната".

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Прослушивание было установлено детективами НАБУ перед последними президентскими выборами. На записях идентифицированы голоса самого Вовка, его заместителя Евгения Аблова и судьи Окружного админсуда Игоря Погрибниченко. Кроме того, на записях есть нынешний первый заместитель Генпрокурора Роман Говда. Ему Вовк помог избавиться от "засранца" Александра Авдеенко - бывшего подчиненного Говды, который решил востановиться на работе через ОАСК.

"Он не выиграет. Все нормально...", - успокаивает прокурора Вовк.

На записях есть разговор Вовка с неким Сергеем Ивановичем, в котором, по мнению журналистов проекта, речь идет о просьбе Вовка включить в число влиятельных людей в Высшей квалификационной комиссии судей своих людей. По версии журналистов, речь идет о бывшем заместителе Министра внутренних дел Украины-руководителе аппарата Сергее Чеботаре, который был фигурантом дела "рюкзаков Авакова". Просьба Вовка была исполнена. Напомним, что одно из ключевых решений по делу "рюкзаков Авакова" было принято именно в Окружном админсуде Киева. Принимал это решение заместитель главы ОАСК Аблов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Окружного админсуда Киева Вовк второй раз не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения, - Антикоррупционный суд

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Топ комментарии

  • Paulo Kit
    Слава справжнім журналістам!
  • Герхард
    И пусть теперь кто-то скажет, что ЗЕ не причем к судейскому беспределу.
  • Nataliya Mischenko
    Сколько Вовка не корми, он все равно в твой карман смотрит.
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