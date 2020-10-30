"Милиция - наши друзья, СБУ - наши друзья, не друзья - это НАБУ. Х#й мы ВККС сдадимся!" - тайные записи из кабинета главы Окружного админсуда Киева Вовка. ВИДЕО

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" получили доступ до тайных записей из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, общий объем аудиозаписей - более 2000 часов. Часть аудиозаписей опубликована "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Нарадча кімната".

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Прослушивание было установлено детективами НАБУ перед последними президентскими выборами. На записях идентифицированы голоса самого Вовка, его заместителя Евгения Аблова и судьи Окружного админсуда Игоря Погрибниченко. Кроме того, на записях есть нынешний первый заместитель Генпрокурора Роман Говда. Ему Вовк помог избавиться от "засранца" Александра Авдеенко - бывшего подчиненного Говды, который решил востановиться на работе через ОАСК.

"Он не выиграет. Все нормально...", - успокаивает прокурора Вовк.

На записях есть разговор Вовка с неким Сергеем Ивановичем, в котором, по мнению журналистов проекта, речь идет о просьбе Вовка включить в число влиятельных людей в Высшей квалификационной комиссии судей своих людей. По версии журналистов, речь идет о бывшем заместителе Министра внутренних дел Украины-руководителе аппарата Сергее Чеботаре, который был фигурантом дела "рюкзаков Авакова". Просьба Вовка была исполнена. Напомним, что одно из ключевых решений по делу "рюкзаков Авакова" было принято именно в Окружном админсуде Киева. Принимал это решение заместитель главы ОАСК Аблов.

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