Я не пойду на допрос в ГБР, - глава КС. ВИДЕО

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права (процессуальные. - Ред.), у свидетеля - другие", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР

Глава КС отметил, что накануне вечером его разыскивали двое следователей ГБР.

"Вчера вечером, в 11 часов ночи, меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 часов ночи искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как глава суда приезжает - с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей Государственного бюро расследований. Как только они каким-то образом узнают телефон моей жены и скидывают эту повестку на WhatsApp ей, в эфире сразу идет комментарий, почему вызывают, на официальном веб-сайте ГБР, почему вызывают главу КС. По проверке к причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это об автоматическом распределении и другом", - рассказал он.

Тупицкий уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.

"Меня допрашивал отдел Горбатюка. Вы понимаете, что это отдел, который не подчинялся даже генеральному прокурору Луценко. И если бы там было подозрение, я бы там уже был с подозрением. Рябошапка проверял этот вопрос, по провокации определенных лиц. Не было вручено подозрение", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий

"Поэтому действует процессуальный закон - есть основания, есть процессуальное руководство генеральной прокуратуры, тогда пожалуйста - допросы, защита и так далее", - резюмировал Тупицкий.

Ранее стало извес тно, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.