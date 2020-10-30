Малюська о решениях КС: Все ключевые реформы под угрозой. ВИДЕО

Действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено, несмотря на решение КСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр юстиции Денис Малюська.

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"Решение Конституционного суда является, мягко говоря, спорным. Оно вызывает немало дискуссий и удивления, и оно, очевидно, не вписывается в рамки КСУ. Соответственно, это вызвало возмущение и реакцию всех государственных органов, потому что это решение не отвечает высоким стандартам, которым должно было бы отвечать решение такой важной институции", - отметил Малюська.

В то же время министр сказал, что ситуация не является критической.

"Мы можем и полностью вернем антикоррупционную инфраструктуру, которая была поставлена на грань уничтожения решением КСУ. Уже восстановлена деятельность Реестра электронных деклараций распоряжением Кабмина, уже возобновлены спецпроверки, которые проводит НАПК. Полностью весь функционал без изменений в закон восстановить не удастся, но мы эти шаги делаем", - добавил глава Минюста.

Кроме того, Малюська указал на риск для ключевых реформ последних лет, проведенных в Украине.

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"Но проблема, которая была вчера проговорена на заседании СНБО, была в том, что мы можем побороть последствия, хотя это и потребует времени и усилий. Но у нас остаются риски, связанные с тем, что почти все ключевые реформы, принятые Верховной Радой в последнее время, находятся на рассмотрении в Конституционном суде. И этот генератор рисков может свести на нет практически все реформы, которые были имплементированы в последние годы. Именно это и стало причиной резкой реакции президента и СНБО", - объяснил Малюська.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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