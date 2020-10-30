"Какая трубочка, его надо убивать нах#й!" - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Мужчина на внедорожнике вылетел с проезжей части на Майдан, сбил людей, снес ситилайт и врезался в стоявшие в пробке на проезжей части автомобили. Движение по Крещатику перекрыто. Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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"Водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился", - сказано в сообщении.

В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.

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На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

"Устанавливаются все обстоятельства, предварительно - водитель трезв", - отметили в полиции.

По данным источников Цензор.НЕТ, за рулем автомобиля находился Юрий Назаренко - бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

На опубликованных в сети видео слышно, как собравшиеся на Майдане люди предлагают линчевать водителя.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО 18+, нецензурная лексика!

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