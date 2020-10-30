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"Какая трубочка, его надо убивать нах#й!" - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

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Мужчина на внедорожнике вылетел с проезжей части на Майдан, сбил людей, снес ситилайт и врезался в стоявшие в пробке на проезжей части автомобили. Движение по Крещатику перекрыто. Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился", - сказано в сообщении.

В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.

Также на Цензор.НЕТ: Автобус в Киеве выехал на пешеходную зону возле остановки - один человек погиб, двое получили травмы, - Нацполиция. ФОТО

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

"Устанавливаются все обстоятельства, предварительно - водитель трезв", - отметили в полиции.

По данным источников Цензор.НЕТ, за рулем автомобиля находился Юрий Назаренко - бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

На опубликованных в сети видео слышно, как собравшиеся на Майдане люди предлагают линчевать водителя.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО 18+, нецензурная лексика!

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе в Кривом Роге. ВИДЕО

Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 01
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 02
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 03
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 04
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 05
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 06
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 07

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Топ комментарии

  • Гаюлий Серега
    Не линчевали? Ждите второй и третьей серии...
    Страна баранов!
  • Олег Войтенко
    Можно почти сто 100%-й гарантией утверждать что никакого уголовного наказания ему за это убийство не будет, пойдет все по накатанной - сначала выяснится, что у него был "припадок" и он временно потерял сознание, потом начнут покупать родственников жертв, рассказывая что их уже не вернуть, а жить то как-то дальше нужно и деньги лишними не будут, не получится так купят следователя, прокурора или судью, которые развалят это дело и получит этот урод пару лет условно и штраф. Ну а мы терпилы еще раз проскулим в интернете про суд Линча и вешать всех на столбах, но на этом все и закончится.
  • Fobos
    трагічні реалії розвиненого неофеодалізму..
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