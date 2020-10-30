"Какая трубочка, его надо убивать нах#й!" - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился", - сказано в сообщении.
В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.
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На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
"Устанавливаются все обстоятельства, предварительно - водитель трезв", - отметили в полиции.
По данным источников Цензор.НЕТ, за рулем автомобиля находился Юрий Назаренко - бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
На опубликованных в сети видео слышно, как собравшиеся на Майдане люди предлагают линчевать водителя.
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