Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет "1+1". ВИДЕО

Кандидаты от партии "Слуга народа" на выборах в Васильковскую ОТГ Андрей Шевченко и Николай Недилько представили суду среди прочих доказательств массовых фальсификаций выборов на округе сюжет телеканала "1+1".

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

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Авторы сюжета программы "Секретные материалы" утверждают, что на многих участках Васильковщины были массовые фальсификации в пользу Натальи Баласинович.

Пока суд рассматривает вопрос о признании недействительными выборы на нескольких участках. Но кандидат от СН Недилько пообещал, что он и его коллеги будут добиваться признания недействительными выборов на всех участках, речь о которых шла в сюжете.

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"Я был на каждом участке, и почти на 90% участков, когда я их посещал в день выборов, я видел этих людей, которые не имели права голосовать", - заявил Недилько.



