Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет "1+1". ВИДЕО
Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.
Авторы сюжета программы "Секретные материалы" утверждают, что на многих участках Васильковщины были массовые фальсификации в пользу Натальи Баласинович.
Пока суд рассматривает вопрос о признании недействительными выборы на нескольких участках. Но кандидат от СН Недилько пообещал, что он и его коллеги будут добиваться признания недействительными выборов на всех участках, речь о которых шла в сюжете.
Также на Цензор.НЕТ: Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск "Слуги народа" о признании результатов недействительными, люди протестуют. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Я был на каждом участке, и почти на 90% участков, когда я их посещал в день выборов, я видел этих людей, которые не имели права голосовать", - заявил Недилько.