Полиция опубликовала видео начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности. ВИДЕО

Патрульная полиция Украины опубликовала еще одно видео, на котором виден момент начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.

На видео видно, как автомобиль двигаясь со стороны улицы Михайловской пересек Крещатик, несмотря полусферы, которые должны были бы ограничить его движение, выехал на тротуар, где протаранил припаркованное авто и сдвинув его на несколько метров, выехал на Майдан, где впоследствии сбил пешеходов.

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Напоминаем, сегодня в центре Киева джип выехал на троуар, где сбил пешеходов. По данным МВД, водитель был трезв.