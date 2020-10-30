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Полиция опубликовала видео начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности. ВИДЕО

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Патрульная полиция Украины опубликовала еще одно видео, на котором виден момент начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.

На видео видно, как автомобиль двигаясь со стороны улицы Михайловской пересек Крещатик, несмотря полусферы, которые должны были бы ограничить его движение, выехал на тротуар, где протаранил припаркованное авто и сдвинув его на несколько метров, выехал на Майдан, где впоследствии сбил пешеходов.

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Напоминаем, сегодня в центре Киева джип выехал на троуар, где сбил пешеходов. По данным МВД, водитель был трезв.

Топ комментарии

  • Elvic Vic
    Да вы что , какой микроинсульт ?!
    При микроинсульте первое что теряет больной , так это координацию движений -- это значит способность рулить (да ещё и на 270 градусов ?) , тормозить и жать на газ .
    Если бы такое было оно бы по инерции врезалось в здание "Вареничной" , шо на уклу Институтской и Хрещатика ... А тут демонстрируется и координация и моторика недюжая -- со сменой скорости притормаживанием и ускорением ...
    Говорю , шо чувак принял "лечебный канабис" или коки нанюхался !
  • Максим Воронцов a6167232
    Читаю комменты и диву даюсь: "заслаб", "людина була непритомною"..... Люди, вы чего??? Да если бы он был "непритомним", то ехал бы прямо, пока какое-либо препятствие его не остановит! "Непритомному" чуваку, которому "погано", хватило сил выворачивать в разные стороны руль, давить на газ, но "не хватило сил" нажать педаль тормоза?! Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5792 До каких пор вас, стадо баранов, будут давить и избегать наказания, а вы из под колёс бешеных тачек будете блеять: "ему погано", "непритомний", ища оправдания вашим убийцам???!!! Это ЖЕСТЬ!!! Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 7258

    Лично я вижу УМЫШЛЕННУЮ демонстрацию в самом центре столицы. Демонстрацию того, что "вас можно уничтожить средь бела дня в самом сердце Украины и мне за это не будет ровным счётом НИЧЕГО!" И самое ужасное, что с нашими "судами" ему таки ничего и НЕ БУДЕТ!!! Это ПЛЕВОК вам в лицо! И я догадываюсь, кто за этим стоит. Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 1376
  • Мила Нелла
    Смотрим 00 : 33 мин . и 21 сек. сознательный таран припаркованного авто и обЪезд
    рулем вправо-влево.

    Ровер по траектории движения должен упасть за парапет ,
    но прокладка за рулем выравнивает траекторию.
    т.е. авто было управляемо.
    т.е. все эти плакальщики о бедном больном замолвите слово- сплошное окозамыливание персоны ВИпа.За 2-х погибших и 7 разбитых авто -
    минимум 15 лет пусть доживает с конфискацией нажитого не посильным трудом
    в пользу пострадавших.
    Родственникам погибших женщин -
    соболезнование.
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