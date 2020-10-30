Полиция опубликовала видео начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности. ВИДЕО
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Патрульная полиция Украины опубликовала еще одно видео, на котором виден момент начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.
На видео видно, как автомобиль двигаясь со стороны улицы Михайловской пересек Крещатик, несмотря полусферы, которые должны были бы ограничить его движение, выехал на тротуар, где протаранил припаркованное авто и сдвинув его на несколько метров, выехал на Майдан, где впоследствии сбил пешеходов.
Напоминаем, сегодня в центре Киева джип выехал на троуар, где сбил пешеходов. По данным МВД, водитель был трезв.