Новости Видео • Правосудие, Местные выборы-2020

Суд отказал кандидатам от "Слуги народа" в признании недействительными выборов в Васильковской ОТО на девяти участках. ВИДЕО

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Васильковской горрайсуд отказал кандидатам от "Слуги народа" в признании недействительными выборов на девяти участках.

Как сообщает сообщает Цензор.НЕТ,  судья Олег Марчук отметил, что предоставленные доказательства не позволяют установить незаконное голосование на указанных участках в количестве, превышающем 5%.

Кроме того, по нескольким участкам был просроченных срок подачи искового заявления.

Также судья отметил, что предоставленный в качестве доказательства сюжет канала 1+1 является общеинформативным и не называет номера участков, где могли произойти нарушения.

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Кандидат от "Слуги народа" Андрей Шевченко сообщил, что будет подавать апелляцию на это решение.

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Топ комментарии

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Не хотели по-тихому - обо#рались по громкому. Феерия !!!
  • саша паламарчук
    Найщиріші вітання зєбілам! Від всієї душі! Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 5932

    Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 9740
  • Валерия Ларченко b661826f
    )))))ну да,если ,конечно,отбросить,что зесрань их пару месяцев заставляла это сделать
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