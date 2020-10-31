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Решение КС не просто подрывает антикоррупционную реформу, а угрожает перспективе членства Украины в ЕС, - Яценюк. ВИДЕО

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Судьи КС не защищали Конституцию. Они защищали исключительно себя и свое состояние. А сейчас они рассказывают о теории конституционного права. Это не теория конституционного права. Это теория заговора против украинского государства.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 30 октября, передает Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2003 году Конституционный Суд принял решение "под диктовку Виктора Медведчука, что два срока президента - это один срок президента": "Затем Конституционный Суд принимает решение в 2010 году, что можно формировать коалицию тушек. Затем КС принимает решение, что Конституцию можно изменить без решения Верховной Рады Украины и без того, чтобы народ принимал это решение на референдуме. И таким образом Виктор Янукович получает диктаторские полномочия, на которые он не избирался. Это стало одной из причин Майдана".

Кроме того, отметил он, КС в 2010 году принял решение отказать в конституционном представлении об официальном толковании, может ли российский Черноморский флот находиться на территории украинского государства: "Таким образом, Конституционный Суд фактически позволяет Януковичу продлить пребывание Черноморского флота до 2042 года и становится соучастником интервенции Российской Федерации на территорию украинского государства".

Затем, 2019-го, Конституционный Суд принял решение о роспуске парламента. "Все аплодировали, правда, это решение КС не имеет ничего общего ни с Конституцией, ни с законом. Они тогда хотели понравиться президенту и удовлетворить общественные потребности".

"А теперь Конституционный Суд принимает решение об отмене закона о незаконном обогащении. И теперь КС просто берет и накрывает гробовой плитой всю антикоррупционную реформу", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк напомнил, что уже 10 лет - с тех пор, как Янукович через КС узурпировал власть, - он выступает за ликвидацию КС и передачу конституционных полномочий Конституционного Суда отдельной палате Верховного Суда Украины.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что решение Конституционного Суда не просто подрывает устои антикоррупционной реформы, а вообще грозит перспективе членства Украины в ЕС: "Нам не просто перестанут верить - нас перестанут пускать в ЕС", - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что он на посту главы правительства вносил в ВР антикоррупционное законодательство, и Украина тогда выполнила все 144 пункта для получения безвиза: "И тут внезапно мы можем потерять и безвизовый режим, и вообще перспективу членства Украины в ЕС".

Относительно президентского проекта закона о КС, Арсений Яценюк отметил: "Не знаю, кто президенту советует. Мне этот проект закона напоминает то, как президенту посоветовали провести опрос. Не давайте подачу коррумпированным судьям Конституционного Суда. Это антиконституционный суд. Нельзя идти тем же путем, которым идут они".

Арсений Яценюк подчеркнул, что на безотлагательное внеочередное заседание парламента нужно внести законопроект, который дает возможность и в дальнейшем проверять декларации и образ жизни всех государственных служащих, "и в дальнейшем обязать всех судей быть так же подотчетными украинскому народу, как подотчетны все государственные чиновники".

"Также президент должен был внести новую редакцию закона о Конституционном Суде. Надо изменить процедуры. Не дать возможности судьям узурпировать государственную власть", - подчеркнул он.

"Но так же не надо дать возможность этим же судьям обвинять президента государства или Верховную Раду Украины в нарушении Конституции. Никто не имеет права нарушать украинскую Конституцию - ни КС, который толкует ее под себя, ни Президент Украины, который является гарантом украинской Конституции", - сказал он.

"Моральная и правовая сторона должна быть на стороне президента. Он должен обязать Конституционный Суд через парламент и через свои законодательные инициативы выполнять украинскую Конституцию и защищать ее, а не насиловать Основной Закон, что в очередной раз сделал Конституционный Суд Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Топ комментарии

  • alexandr shamov
    Здесь одного зедурака убери и все наладится
  • Порохобандерівець
    Ольга Кирилюк

    14 год ·

    Прослідкуйте логіку подій:

    1. Депутати ОПЗЖ і замайбахи вносять подання до КСУ про скасування антикорупційного законодавства ще влітку. Але Суд чекає, не виносить рішення аж до кінця виборів.

    2. Далі суд виносить рішення. І хто нам це повідомляє? Любитель квартир і жінок - Сірожа Лещенко. Ліпший друг зеленої влади. І робить це в істеричній формі, накидаючи нам побільше емоцій.

    3. Тут же закривають доступ до е-декларацій і НАЗК заявляє, що через це неможливо оголосити результати щойно проведених виборів. Народ офігіває.

    4. Коломойський кидає клич своїм борцунам - Єгорці, Вітальці й Володі-каратісту. Ті починають кричати, що в усьому винен Порох, і звуть усіх на мітинг із закликом валити КСУ.

    5. Зеленський скликає РНБО, нагинає уряд, щоб той скасував своїм розпорядженням рішення КСУ і повернув доступ до декларацій. Тобто здійснює повний правовий бєспрєдєл. І тут же вносить до Ради законопроект, яким хоче розпустити КСУ. Таке рішення є абсурдом і порушенням законодавства і здорового глузду. А ще й світить кримінальною відповідальністю самому ЗЕ. Але в нього вже є бєспрєдєльний розгін попередньої Ради. Він по ходу, не дуже розбирається у праві. Але шо нам за нього переживати. Воно, убоге, бачило, куди йшло.

    6. Шабуніни кидаються рятувати репутацію Санича, починають називати його рішення історичним! Прям як польоти на Марс. Чи куди він там зібрався летіти? Одним словом, вихваляють його й виправдовують знесення КСУ.

    7. Портнов заявляє, що КСУ потрібно зносити! Портнов!!! Тобто юрист Януковича спільно із Зеленським - хоче знесення КСУ!

    8. Судді КСУ дають пресконференцію, де заявляють, що, виявляється, доступ до е-декларацій вони своїм рішенням не закривали. А заява НАЗК тільки сприяла накручуванню загальної істерики навколо суду.

    «Треба просто звернутися до нас за роз'ясненням, і ми пояснили б, що ніякий доступ до декларацій закривати не треба. А все можна легко вирішити, змінивши всього два слова з законі. Бо в законі написано «відповідальність за умисне подання завідомо недостовірних відомостей», а як довести, що хтось зробив це завідомо й умисно? Це практично неможливо. Тому ми й визнали ці пункти неконституційними», - заявив у своєму інтерв'ю один із суддів Сліденко. Також він сказав, що Офіс президента здійснює особисто на нього тиск уже давно. Навіть змусив написати заяву на звільнення.

    Також він заявив, що на них тиснуло НАЗК. Зокрема цього суддю звинуватили в тому, що він поїхав за кордон на 10 днів, назвали це корупцією і відкрили справу. По суті, він натякає, що спочатку суддів загнали в кут - відкривши проти них справи, а цим автоматично підштовхнули їх визнати антикорупційне законодавство неконституційним, аби себе врятувати від цих справ.

    Отже, коли ви чуєте, що Зеленський нібито не знав, що суд прийме таке рішення, - це неправда. Це просто відмазка, аби виправдати поданий до ради антиконституційний проект, яким Вова хоче розігнати суд.

    Бо всі ці факти говорять, що ОПЗЖ + Коломойський + Зеленський діяли в цьому сценарії в одній команді. Усе було розіграно з самого початку.

    Виявляється, конституційну катастрофу, у яку веде нас нині Зеленський, можна легко виправити, внісши просто відповідні зміни до закону!

    Натомість Зе приймає рішення тупо знести увесь КСУ.

    Для чого?

    Теперішній склад суду не дасть погодження на закріплення окремого статусу Донбасу в Конституцію. А от наново обраний зі своїх людей - запросто. І взагалі - новий, лояльний склад - зробить усе, що хоче і ОПЗЖ, і Вова з Єрмаком! А це й відміна Закону про мову! І про освіту! І вічне правління Зе! І взагалі увесь можливий треш, який ми навіть уявити собі поки що не можемо!
  • mrSmith
    Нужно нейтрализовать пару-тройку кукловодов, тогда ситуация точно начнет меняться.
    Без Медведчука, Коломойского и Портнова ситуация поменяется самым кардинальным образом.
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