Решение КС не просто подрывает антикоррупционную реформу, а угрожает перспективе членства Украины в ЕС, - Яценюк. ВИДЕО

Судьи КС не защищали Конституцию. Они защищали исключительно себя и свое состояние. А сейчас они рассказывают о теории конституционного права. Это не теория конституционного права. Это теория заговора против украинского государства.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 30 октября, передает Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2003 году Конституционный Суд принял решение "под диктовку Виктора Медведчука, что два срока президента - это один срок президента": "Затем Конституционный Суд принимает решение в 2010 году, что можно формировать коалицию тушек. Затем КС принимает решение, что Конституцию можно изменить без решения Верховной Рады Украины и без того, чтобы народ принимал это решение на референдуме. И таким образом Виктор Янукович получает диктаторские полномочия, на которые он не избирался. Это стало одной из причин Майдана".

Кроме того, отметил он, КС в 2010 году принял решение отказать в конституционном представлении об официальном толковании, может ли российский Черноморский флот находиться на территории украинского государства: "Таким образом, Конституционный Суд фактически позволяет Януковичу продлить пребывание Черноморского флота до 2042 года и становится соучастником интервенции Российской Федерации на территорию украинского государства".

Затем, 2019-го, Конституционный Суд принял решение о роспуске парламента. "Все аплодировали, правда, это решение КС не имеет ничего общего ни с Конституцией, ни с законом. Они тогда хотели понравиться президенту и удовлетворить общественные потребности".

"А теперь Конституционный Суд принимает решение об отмене закона о незаконном обогащении. И теперь КС просто берет и накрывает гробовой плитой всю антикоррупционную реформу", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк напомнил, что уже 10 лет - с тех пор, как Янукович через КС узурпировал власть, - он выступает за ликвидацию КС и передачу конституционных полномочий Конституционного Суда отдельной палате Верховного Суда Украины.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что решение Конституционного Суда не просто подрывает устои антикоррупционной реформы, а вообще грозит перспективе членства Украины в ЕС: "Нам не просто перестанут верить - нас перестанут пускать в ЕС", - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что он на посту главы правительства вносил в ВР антикоррупционное законодательство, и Украина тогда выполнила все 144 пункта для получения безвиза: "И тут внезапно мы можем потерять и безвизовый режим, и вообще перспективу членства Украины в ЕС".

Относительно президентского проекта закона о КС, Арсений Яценюк отметил: "Не знаю, кто президенту советует. Мне этот проект закона напоминает то, как президенту посоветовали провести опрос. Не давайте подачу коррумпированным судьям Конституционного Суда. Это антиконституционный суд. Нельзя идти тем же путем, которым идут они".

Арсений Яценюк подчеркнул, что на безотлагательное внеочередное заседание парламента нужно внести законопроект, который дает возможность и в дальнейшем проверять декларации и образ жизни всех государственных служащих, "и в дальнейшем обязать всех судей быть так же подотчетными украинскому народу, как подотчетны все государственные чиновники".

"Также президент должен был внести новую редакцию закона о Конституционном Суде. Надо изменить процедуры. Не дать возможности судьям узурпировать государственную власть", - подчеркнул он.

"Но так же не надо дать возможность этим же судьям обвинять президента государства или Верховную Раду Украины в нарушении Конституции. Никто не имеет права нарушать украинскую Конституцию - ни КС, который толкует ее под себя, ни Президент Украины, который является гарантом украинской Конституции", - сказал он.

"Моральная и правовая сторона должна быть на стороне президента. Он должен обязать Конституционный Суд через парламент и через свои законодательные инициативы выполнять украинскую Конституцию и защищать ее, а не насиловать Основной Закон, что в очередной раз сделал Конституционный Суд Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.