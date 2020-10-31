Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах. ВИДЕО

Во время выборов по 208 округу в Черниговской области Олег Ляшко проиграл депутатский мандат представителю "Слуги народа" Анатолию Гунько, однако мало кто знает, что еще происходило на выборах в округе.

Член избирательной комиссии в селе Буримка Валентина Бутенко рассказала, как проходили выборы в Ичнянскую ОТГ, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, глава комиссии мухлевал в бюллетенями, результаты подгонялись под нужные - в пользу главы Ичнянской ОТГ Оксаны Андриановой, за которой стоит местный агробарон Виктор Кияновский. Это проходило при полном попустительстве местной полиции, контролируемой Кияновским. Сам агробарон шел на выборах от партии "Рідний дім" мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Подсчет голосов идет до сегодняшнего дня и, как свидетельствует Бутенко, махинации с бюллетенями и протоколами продолжаются.

Нарушения были и в день, когда привезли впервые бюллетени. Их никто не закрыл - просто оставили в комнате.

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Кроме того, никто не проводил обучение членов комиссии, председатель УИК не хотела выдавать протокол Бутенко, некоторые протоколы не были пронумерованы.

В день голосования на участок зашел мужчина, у которого было написано на отдельной бумажке, за кого и как голосовать. В кабинку заходили по три человека.

Бутенко утверждает, что больше, чем нужно, людей голосовали на выезде - бюллетени брали дважды. Бутенко увидела, что среди проголосовавших - дедушка, которого она опекает. Хотя он не очень грамотный и пас коров в тот день. К нему никто не приезжал.

Бюллетени пересчитывали дома у секретаря.

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На видео упоминаются:

Оксана Андрианова - голова Ичнянской ОТГ до выборов 25 октября, кандидат от партии "Рідний дім"

Валентина Колосова - которая возглавляла список партии Ляшко на выборах в Ичнянскую ОТГ. На выборах по 208 округу Ляшко поддержал Кияновского, а тот - Ляшко.

Елена Бутурлим - кандидат на голову Ичнянской ОТГ от "Батькивщины", которая выступала в качестве альтернативы Андриановой. Именно у нее исчезали голоса вследствие махинаций главы комиссии.

Коваленко - секретарь избирательной комиссии.

Кириченко - член УИК.

Семенец Галина - глава комиссии УИК в Буримовке.

Вахно - член комиссии УИК от "Батькивщины", который переметнулся в лагерь Кияновского.

Алина Бутенко - член УИК от ОПЗЖ, дочка Валентины Бутенко.

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