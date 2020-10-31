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На акциях в Минске и Гродно начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Минске на совместном марше женщин и людей с инвалидностью начались задержания. Пока известно о задержании двух девушек вблизи Парка Горького.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.

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Сначала в столице Беларуси планировалось проведение двух отдельных акций протеста против режима Александра Лукашенко, но потом девушки, которые вышли на женскую акцию, объединились с маршем людей с инвалидностью.

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Сегодня протестуют и в белорусском Гродно. Там силовики перекрыли центральные улицы, чтобы заблокировать движение колонны протестующих. "Людей забирают и на самом проспекте, и во дворах, куда они начали убегать", - отмечает издание.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Певно квітів замало несуть.
  • Петро Ойстрах
    Интересно, эти клуши могут ясно сформулировать что они хотят?
  • Дилетант Дилетантов
    такие новости я уже даже по диагонали не просматриваю
    скушно и ожидаемо...
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