Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой украинским воинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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Уточняется, что с начала текущих суток, 31 октября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года.

"В районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет. Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе проведения ООС выполняют задания и другие составляющие сил обороны: "На участках вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировано 3 дома, на 4 объектах восстановительные работы продолжаются".

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