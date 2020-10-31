Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что с начала текущих суток, 31 октября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года.
"В районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет. Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе проведения ООС выполняют задания и другие составляющие сил обороны: "На участках вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировано 3 дома, на 4 объектах восстановительные работы продолжаются".