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Вонзил нож в грудь: мужчина убил сотрудницу кафе в центре Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Мужчина вошел в кафе и вонзил нож в грудь работавшей там женщины. Та умерла на месте. Убийцу задержали.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации полицейских, в заведение зашел неизвестный мужчина и сразу ударил сотрудницу ножом в грудь. От полученной травмы женщина погибла мгновенно", - сказано в сообщении.

Убийцу задержали рядом с кафе, там же на асфальте лежал нож.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Свои мотивы задержанный не поясняет.

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Вонзил нож в грудь: мужчина убил сотрудницу кафе в центре Одессы 01
Вонзил нож в грудь: мужчина убил сотрудницу кафе в центре Одессы 02

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Топ комментарии

  • Sav UA
    лучше б он в мертведчука нож засадил или в гепу или в суддю КС. Это так первое что в голову пришло навскидку
  • Maxim Ak-Murza
    Абрек?
  • Vedana
    Зараз "джентльмени" понаписують, що вона - сама винна. Це ж їхня улюблена пісенька.
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