Проект "Без цензуры": Судный Зе-тупик. Почему без перезапуска Конституционного Суда Украину ожидает катастрофа. ВИДЕО
Конституционный суд одно за другим штампует решения, противоречащие не только реформам, но и элементарному здравому смыслу. Люди в мантиях буквально бросили вызов обществу, потому что их не задели ни две революции, ни войны.
Что делать с Конституционным судом, который должен защищать государство, а по факту работает на его уничтожение? При этом за спинами судей КС, отменили антикоррупционную реформу, виднеются тени Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Ведь скандальное решение приняли на следующий день после местных выборов, на которых провалились не только "Слуги народа", но и пророссийские партии.
Кто в Украине на самом деле совершает государственный переворот? Как случилось, что Конституционный суд у нас возглавляет человек с манерами и словарным запасом какого-то колхозника Васи? Можно ли исправить косяки Конституционного суда?
А еще, конечно же, собрали для вас перлы из брифинга судьи Тупицкого - их можно смотреть вечно (но лучше не надо).
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