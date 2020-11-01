Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, милиция и ОМОН попытались помешать движению колонны. По сообщению очевидцев, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, применили против участников акции слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В МВД Беларуси подтвердили стрельбу, сославшись на "предотвращение беспорядков".
"Возле "Экспобела" силовик стрелял вслед убегающему мужчине. Красный Крест утверждает, что это "резина", пули остались внутри, пострадавший передан медикам, сообщает читатель. Стрелявший был в спортивных штанах и кроссовках, камуфляж только сверху", - сообщает издание.
По данным правозащитного центра "Весна", задержаны около ста человек, подавляющее большинство - в Минске.
Несмотря на препятствия, тысячи людей все же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли возле него свечи.