Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции. В столице РБ шествие направлялось к урочищу Куропаты, однако встретило сопротивление силовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, милиция и ОМОН попытались помешать движению колонны. По сообщению очевидцев, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, применили против участников акции слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В МВД Беларуси подтвердили стрельбу, сославшись на "предотвращение беспорядков".

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"Возле "Экспобела" силовик стрелял вслед убегающему мужчине. Красный Крест утверждает, что это "резина", пули остались внутри, пострадавший передан медикам, сообщает читатель. Стрелявший был в спортивных штанах и кроссовках, камуфляж только сверху", - сообщает издание.

По данным правозащитного центра "Весна", задержаны около ста человек, подавляющее большинство - в Минске.

Несмотря на препятствия, тысячи людей все же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли возле него свечи.





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