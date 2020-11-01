Нарушения при подсчете голосов в Одессе: Женщина вне участка заполняет чистые протоколы, ориентируясь на сообщения в телефоне. ВИДЕО

В Одессе все еще не завершился подсчет голосов. За прошедшие дни комиссии считали и пересчитывали по несколько раз бюллетени.

Были зафиксированы тысячи нарушений законодательства, составлены 170 протоколов об админнарушениях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Деловую Одессу.

Сайты и телеграм-каналы пестрят видеофактами нарушений. Например, Профессор Мориарти сообщает о нарушении на УИК №511312, которую возглавляет представитель ОПЗЖ. На видео четко видно, как чистые протоколы заполняются на подоконнике.

"Действующие лица: 1. глава комиссии по квоте ОПЗЖ Светлана Волошина (от Николая Скорика), 2. замглавы Наталья Барбулак (от Андрея Пальчевского), 3. секретарь по квоте "За майбутне" Виктория Масловская-Кушнир (от Сергея Калинчука). Место действия: подоконник. Чистые протоколы, подписанные всеми членами комиссии, заполняются не на участке, а на подоконнике. Невежливая женщина вносит туда нужные цифры, переписывая их из сообщения в телефоне. Вот так делаются результаты голосования", - отмечается в сообщении.

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По данным начальника главного регионального управления Национальной полиции Олега Беха, одесская полиция получила 1067 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как подчеркнул Олег Бех, полицейские тщательно отслеживают, фиксируют и проверяют всю информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства. В том числе отслеживают такие сообщения в социальных сетях.

Примечательно, что в других крупных городах Украины уже известны результаты голосования, отмечает "Деловая Одесса".

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