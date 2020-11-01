Первый в Украине памятник погибшим военным пожарным открыли на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Таким образом увековечена память сержанта Михаила Ткачишина, старшего солдата Олега Майстришина, солдата Станислава Потапчука и солдата Сергея Майбороды. Они погибли во время тушения пожаров в зоне ООС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрмияInform.

Памятный знак открыли на территории школы подготовки и переподготовки специалистов пожарной охраны Учебного центра Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

Знак представляет собой козацкий крест высотой в несколько метров, увенчанный гербом военной пожарной службы, у подножия которого расположена мраморная плита с именами и портретами погибших героев.

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"По словам побратимов погибших героев, этот памятник станет символом того, что потери Украины никогда не будут забыты. Они будут гореть и болью отдаваться через поколения нашего народа", - отмечается в сообщении.



