"Стреляй!", - безоружный белорус грудью пошел на силовика с ружьем. ВИДЕО

Участник акции протеста в Минске не испугался, когда человек в форме наставил на него оружие. Он расстегнул куртку, поднял футболку и шагнул навстречу дулу с голой грудью.