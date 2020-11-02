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"Байрактары" охотятся на армянскую пехоту в траншеях. ВИДЕО

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Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео того, как беспилотники "Байрактар" уничтожают военнослужащих противника в траншеях.

Видео опубликовано на странице Минобороны Азербайджана в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Издание Haqqin.az утверждает, что оно было снято в районе в направлении населенного пункта Мартуни (Ходжавенд).

Также на Цензор.НЕТ: Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе: это война между нами и Арменией, - Алиев

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А з дикунами-окупантами саме так і треба воювать... Вірмени ведуть себе по "лекалах" кацапів: коли з ними "васькаються", "гуманізьм" проявляють - вони нахабніють і "на голову серуть", починають міцно бить морду - вони починають скиглить і розбігаться... Більш "хитросракі", через свою рідню, уже починають підшукувать "теплі місця" за межами Вірменії, в тому числі і в Україні, тому що розуміють, що після закінчення війни Вірменія перетвориться у трьохмільйонну армію жебраків... Росія і так, крім зброї, багато грошей не давала, а тим, хто програв, не дасть і подавно - та й нема у неї грошей... Не видно і, щоб "багата діаспора" вкладала гроші в ту авантюру... Своїх ресурсів, у вірменів, немає, з корисних копалин - один будівельний туф... З усіх боків вона оточена, м"яко кажучи", "недружніми" країнами - з Азербайджаном, зрозуміло. З турками - така сама картина. А грузини не забули, хто надав територію для базування авіації Росії, що бомбардувала їх війська при анексії Південної Осетії... Іран - сумнівний "союзник", скоріш, ситуативний, що надає допомогу лише знаходячись у вимушених союзниках Росії. Виходу до моря немає, усі сухопутні та повітряні шляхи - в руках Азербайджану, Грузії, Туреччини та Ірану... Така собі "кавказьська Сербія"...
  • Птица Говорун 6d9001fd
    Фактически Азербайджан уже можно поздравлять с победой.. у армян нет не технологического потенциала ни морального настроя что то еще постараться изменить в ходе этой войны.
  • ALEX SUROVV
    Армяне-партизане? Смешной анекдот "Байрактары" охотятся на армянскую пехоту в траншеях - Цензор.НЕТ 4589. На рынках в Масквэ и Сочи они могут только партизанить.
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