До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов. ВИДЕО

До конца недели в Украине будет ликвидирована очередь на получение результатов ПЦР-исследований за счет начала контрактирования частных лабораторий.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

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"Уже заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории. Это актуально для регионов с большой нагрузкой и, как следствие, очередями при получении результатов исследований, в частности для Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областей и Киева. Полагаю, что на этой неделе мы полностью ликвидируем очередь в некоторых регионах",- сказал он.

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Помимо этого министр отметил, что 2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19.