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До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов. ВИДЕО

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До конца недели в Украине будет ликвидирована очередь на получение результатов ПЦР-исследований за счет начала контрактирования частных лабораторий.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Уже заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории. Это актуально для регионов с большой нагрузкой и, как следствие, очередями при получении результатов исследований, в частности для Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областей и Киева. Полагаю, что на этой неделе мы полностью ликвидируем очередь в некоторых регионах",- сказал он.

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Помимо этого министр отметил, что 2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19.

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Топ комментарии

  • S0ft f1x
    запрацював механізм відмиву бабла з держ. бюджету! Не здивуюсь, якщо всі тести будуть оброблятись одною фірмою і всі гроші втечуть вгадайте до кого?
  • сепаратизму смерть
    Не здря, не здря жонка нашего нового цельного мыныстра здравоохранения, при вошествии его на престол назначении его на должность, в срочном порядке открывала частные клиники! До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
  • sulima ivan
    Це найбільше досягнення зелених клоунів - передали тести, які мають робитись безкоштовно, приватним клінікам, де за них треба буде платити тисячі. І навіть це рішення, що тривало пів року, вони вважають за досягнення - черг не буде.
    ______________________
    Люди! Ви ще не зрозуміли, що обрали собі не владу, а саван?!
    Ну і прапор вам у руки. Коли "почнеться" я буду мовчати, бо тоді вже слова будуть тільки знущанням.
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