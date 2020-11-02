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Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым. ВИДЕО

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31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям армии Армении и уничтожил большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бомбового удара опубликовало министерство обороны Азербайджана.

На записи видно атаку на бойцов армии Армении на трех позициях. На одной из них была произведена повторная атака. В результате второго удара были убиты все, кто пришел на помощь раненным вследствие первой атаки.

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Топ комментарии

  • Хома Брут 42549717
    Молодцы азербайджанцы, Так нужно наказывать армянских террористов и бандитов, освобождая свою землю.
  • Инна Bittersweet
    А , мне хачей не жалко. Они с 14-го украинцев хоть раз пожалели , когда в ООН голосуют по указке Кремля ? Терпилы-подхуйловники
  • Yakov Nemo
    Кто то ж Хачятурянам втирает , что это ихняя земля , Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 2940 а они так фанатично лезут под Байрактеры Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 2694 Пашинян , уводи людей пожалей молодежь Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 4127
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