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"Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения. ВИДЕО

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Бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты ВСУ празднуют годовщину создания подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою годовщину морпехи встретили на передовой - на позициях вблизи оккупированной российскими оккупантами Горловки.

За три года существования подразделения бойцы 503 ОБМП заслужили более 120 государственных наград: из них 36 орденов "За мужність", три ордена Богдана Хмельницкого и орден Данила Галицкого. К сожалению, часть наград были посмертными.

Об истории создания 503-го батальона морской пехоты и его боевом пути украинские морпехи сняли небольшой документальный фильм, который посвятили погибшим побратимам.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    Слава ВСУ !

    ВСУньте сепарам !!!
  • Перехватчик
    "Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 6431
  • Ksenia VB
    Якщо все правда на відео - це круто.
    Слава ЗСУ !
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