"Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения. ВИДЕО
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Бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты ВСУ празднуют годовщину создания подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свою годовщину морпехи встретили на передовой - на позициях вблизи оккупированной российскими оккупантами Горловки.
За три года существования подразделения бойцы 503 ОБМП заслужили более 120 государственных наград: из них 36 орденов "За мужність", три ордена Богдана Хмельницкого и орден Данила Галицкого. К сожалению, часть наград были посмертными.
Об истории создания 503-го батальона морской пехоты и его боевом пути украинские морпехи сняли небольшой документальный фильм, который посвятили погибшим побратимам.
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