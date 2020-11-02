"Мы увидим чек за вечеринку длительностью 30 лет независимости", - Стефанчук объявил о завершении аудита государства. ВИДЕО

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук заявил во время заседания согласительного совета.

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"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины" и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - отметил замглавы парламента.

Кроме этого, по словам Стефанчука, будет представлена стратегия экномического развития до 2030 года.

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