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"Мы увидим чек за вечеринку длительностью 30 лет независимости", - Стефанчук объявил о завершении аудита государства. ВИДЕО

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Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук заявил во время заседания согласительного совета.

"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины" и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - отметил замглавы парламента.

Кроме этого, по словам Стефанчука, будет представлена стратегия экномического развития до 2030 года.

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Топ комментарии

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    30 лет независимости для Стефанчука - вечеринка


    и это говорит вице-спикер Верховной Рады
    начинаю верить в подсознатльное по Юнгу и Фройду
  • Serhii 3ed11e2e
    Увидеть бы чек за выборы по-приколу.
  • Костянтин Залізняк
    За свої півтора роки чек покажи, гнида товстопуза! За оренду квартирки в тещі наприклад. На этой неделе представят результаты аудита государства, сможем увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3717
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