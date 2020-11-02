Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15%, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
По состоянию на сегодня на украинско-белорусской границе функционируют 7 пунктов пропуска.
Отмечается, что в пунктах пропуска отмечается уменьшение количества путешествующих лиц, которые хотят попасть на территорию Беларуси. В сравнении с прошлыми выходными пассажиропоток уменьшился в среднем на 15%.
Такая картина наблюдается даже в пунктах пропуска, где обычно движение является интенсивным. А именно в "Новых Яриловичах" (Черниговская область), в "Выступовичах" (Житомирская обл.) и "Домановом" (Волынь).
Сейчас в пунктах пропуска на выезд из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок.
Украинские пограничники в течение суток в среднем оформляют в ПП "Новые Яриловичи" более 1700 человек и около 1000 транспортных средств, в ПП "Выступовичи" - около 300 человек и почти 180 транспортных средств, а в ПП "Доманово" - более 600 человек и почти 100 транспортных средств. Очереди из грузовых и легковых транспортных средств отсутствуют.
"В течение прошлых выходных белорусской стороной не пропущены и возвращены на территорию Украины 20 граждан Украины и двое иностранцев", - добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь закрывает границу из-за коронавируса.