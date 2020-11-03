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Вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов. ВИДЕО

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Минздрав не рассматривает возможность развертывания мобильных моргов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, планируется ли развертываение мобильных моргов, глава Минздрава сказал: "На данный момент такой вопрос даже не рассматривался. Мы все-таки очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, который установлены в нашей стране. Соблюдать рекомендации Минздрава и мы не перейдем тот рубеж под названием "количество умерших такое, что наши морги не справляются и мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов".

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Топ комментарии

  • Микола Чуприна
    а как на счёт мобильных "дурок"!
  • Бяка Бука
    Степанов всё больше начинает напоминать своего папередника Емца, у которого тоже все брифинги сводились к одной фразе "мы фсе умрьом". Дебил, ***...
  • Старый зольдат
    ЗеДолбоДятлы, теперь понятно для чего ваши избранники расхитили фонд борьбы с коронавирусом на строительстве дорог? Что бы мобильно по этим дорогам разворачивать для вас мобильные морги.
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