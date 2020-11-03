Вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов. ВИДЕО

Минздрав не рассматривает возможность развертывания мобильных моргов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

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Отвечая на вопрос, планируется ли развертываение мобильных моргов, глава Минздрава сказал: "На данный момент такой вопрос даже не рассматривался. Мы все-таки очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, который установлены в нашей стране. Соблюдать рекомендации Минздрава и мы не перейдем тот рубеж под названием "количество умерших такое, что наши морги не справляются и мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов".

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