Рада готовит обращение к судьям КС с требованием уйти в отставку, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

В Верховной Раде готовят заявление о некорректном поведении Конституционного Суда Украины.

Об этом заявил в комментарии журналистам председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Обращение в Конституционный Суд, что он ведет себя некорректно. И предложение или требование, чтобы сам состав ушел в отставку для того, чтобы перезагрузить Конституционный Суд Украины. Такое заявление готовится. Если оно будет готово, то будет выноситься в зал и будет приниматься", - сказал Корниенко.

Он пояснил, что речь идет о политическом заявлении.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.