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В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация. ВИДЕО

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В Министерстве здравоохранения Украины изменили критерии к госпитализации больных с подозрением и с подтвержденным COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк в ходе утреннего брифинга.

Садовьяк отметила, что соответствующие изменения были внесены Приказом Минздрава №2438 от 27.10.2020 года.

По ее словам, в настоящее время госпитализация показана лицам с подозрением или подтвержденным COVID-19, у которых есть хотя бы один из нижеперечисленных признаков:

- частота дыхания менее 10 в минуту или больше 30-ти.
- сатурация меньше или равна 92%,
- нарушение сознания.

"Также госпитализация показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации", - добавила Садовьяк.

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Отметим, что ранее обязательному лечению в условиях стационара подлежали пациенты из группы риска. Подробнее в инфографике Минздрава, опубликованной ниже:

В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация 01

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме, однако вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.

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Топ комментарии

  • Nataliia Radchenko
    началась сортировка претендентов на спасение.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    первый признак - деньги...много денег , а второй - связи...желательно в медицинских кругах...
    а потом уже сопутствующие - очень высокая температура и задышка до посинения...
    (это сарказм...как бы)
    здоровья всем, читающим и... думающим !!! береженого и Бог бережет!
  • Старый зольдат
    Т.е., на госпитализацию очень, ну очень тяжолых, ведь койкометст не хватает и аппаратов ИВЛ то же минимум миниморум. Да и морги мобильные тогда не понадобятся. Передохнут людишки по домам и всё.
    Зато дороги "построили".
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