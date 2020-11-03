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Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на один год, - Разумков. ВИДЕО

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Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - отметил спикер парламента.

По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.

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"Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом", - заявил Разумков.

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Топ комментарии

  • Eduard Povolotsky
    чуствуют жирные жопы приближение майдана???
  • Radoslav Sikorsky
    Шо ребята, рейтинг валится, бросаете подачки хомячкам.
  • Андрей Андрийко
    Вонючки вы- сами быкуете, а тут магазин сам торгую , пробую просто выжит, а вы мне кассу!!!
    Себе на свои крузаки и котеджи кассу прилепите!!! Бегемоты!!!!!
    Спасибо и на этом- через год видно будет!!!!
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