Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет. ВИДЕО

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции запугивали судей КС.

По его словам, в партии "Слуга народа" пригрозили "улицей" и протестами, а участники митинга под КС были радикально настроены и поставили ультиматум - если судьи не уйдут в отставку, "то они начнут исчезать". Об этом Тупицкий заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

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"А до этого три работника НАПК вошли неустановленным способом, сломав охрану КС, при поддержке политиков и администраторов, дискредитируя КС, ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет судьи, а это элемент неприкосновенности. Три раза пришли - мало. Они пришли домой к судье Слиденко и выбивали двери", - заявил Тупицкий.

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По мнению Тупицкого, КС, вынося решение по е-декларированию, "занял позицию не сломать систему и архитектуру антикоррупционных органов".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.