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Тупицкий: Мне хотят подбросить поддельный паспорт РФ. ВИДЕО

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Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что ему хотят подюросить поддельный российский паспорт.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время пресс-конференции 3 ноября.

Видео Прямий

"Сегодня не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет, но мне хотят подбросить. Он будет, конечно, сфальсифицирован, этот российский паспорт, но его покажут по телевидению, его работники правоохранительных органов запишут. А как можно доказать, что он поддельный? А как доказать, что он не тобой подделан? А нужен ли мне поддельный паспорт Российской Федерации? При фабрикации дела это нужно, деваться некуда, но для чего это делать?" - сообщил Тупицкий.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
    Земелькой то в оккупированном Крыму могут владеть ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ. Закон у них такой.
  • Andrea Petrychenko
    А не поддельный куда дел? Сейчас в оккупированном Крыму могут оформить недвижимость только граждане россии.
  • Русский Алкаш
    Тупицкий в шоу "РАССМЕШИ КОМИКА". Имущество в Крыму ему уже "подбросили".
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