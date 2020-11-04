У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уроженец России, которого разыскивают за совершение тяжкого преступления, в Украине находился по поддельным документам. При обыске у него нашли наркотиков почти на 15 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчину задержали в Голосеевском районе. У него изъяли 8 пакетиков с кокаином, которые нарушитель прятал в нижнем белье.

Полицейские отправились в квартиру, в которой жил задержанный, и обнаружили там еще 5 кг наркотика.

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"Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого, он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина показал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в торговле наркотиками. За решеткой он может провести от 9 до 12 лет.

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Кроме этого, против него открыли производство за подделку документов. Наказание по этой статье - заключение сроком до 5 лет.







