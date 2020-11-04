Маркив вернулся в Украину. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.
Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией.
На брифинге Маркив сказал, что вместе с адвокатами будут ждать окончательного вывода кассации.
"Ответственность должны понести люди, которые пытались опорочить ВСУ и украинский народ", - сказал Маркив.
Своей первой задачей он назвал продолжение службы в ВСУ.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.