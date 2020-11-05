Карантин выходного дня введут не на этих выходных, - Степанов. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
На вопрос, что собой представляет карантин выходного дня, Степанов ответил: "Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. В сочетании с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать".
В то же время, министр отметил, что карантин выходного дня введут не на этих выходных.
"Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует", - подытожил Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве обсуждается возможность введения "карантина выходного дня".