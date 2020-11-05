Киевский форум по безопасности: Выборы 46-го президента США и будущие возможности для украинско-американских отношений. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

5 ноября 2020 Киевский Форум по безопасности проведет прямое включение между столицей Украины, Вашингтоном и Лос-Анджелесом, чтобы обсудить с политиками и дипломатами результаты выборов Президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Как повлияют на мир Президентские выборы в Соединенных Штатах?

Будущие возможности для украинского-американских отношений.

Какие новые инициативы следует внести в диалог между Вашингтоном и Киевом?

Как оценивает американский политикум последние события в Украине?

Как США и Украина должны действовать вместе для безопасности нашего региона?

На эти главные вопросы будут отвечать известные участники:



Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира.

Мелинда Гаринг, заместитель директора центра Евразии Атлантического Совета и старший научный сотрудник Института по проблемам внешней политики (США).

Валерий Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-19 годах, заместитель Главы Администрации Президента Украины в 2014-15 годах, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности.

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину".

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