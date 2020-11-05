Штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте, - Степанов. ВИДЕО
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Законопроект будет предусматривать конкретный штраф за неношение масок от 170 до 255 гривен. Причем протокол о штрафе будут составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет. Поэтому у нас менее 5% или менее 3% были применены штрафные санкции как к гражданам, так и для организаций", - сказал Степанов.
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Он отметил, что сейчас это будет такой же механизм, как и при нарушении правил дорожного движения. Штраф могут накладывать работники Нацполиции, эпидемического контроля, органов местного самоуправления.
"Я очень благодарен народным депутатам, что они поддержали этот законопроект, и сейчас рассчитываю на его принятие в сессионном зале Верховной Рады. Нам это необходимо", - добавил Степанов.