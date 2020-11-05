"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народа" Трухин с трибуны парламента во время обсуждения Бюджета-2021. ВИДЕО

"Слуга народа" Александр Трухин во время обсуждения проекта бюджета на 2021 год призвал коллег по парламенту остановить политиканство, локальные политические войны и объединившись, работать вместе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом "слуга народа" использовал непривычную для парламента лексику.

"Либо присоединяйтесь и давайте действительно плодотворные результаты, либо "харе казати якісь непонятні речі". Я вам скажу очень простыми словами: в бюджете заложены деньги на децентрализацию, борьбу с коронавирусом. У нас очень хорошие результаты по цифрам", - сказал Трухин.

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