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"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народа" Трухин с трибуны парламента во время обсуждения Бюджета-2021. ВИДЕО

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"Слуга народа" Александр Трухин во время обсуждения проекта бюджета на 2021 год призвал коллег по парламенту остановить политиканство, локальные политические войны и объединившись, работать вместе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом "слуга народа" использовал непривычную для парламента лексику.

"Либо присоединяйтесь и давайте действительно плодотворные результаты, либо "харе казати якісь непонятні речі". Я вам скажу очень простыми словами: в бюджете заложены деньги на децентрализацию, борьбу с коронавирусом. У нас очень хорошие результаты по цифрам", - сказал Трухин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин

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  • игор ємець
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  • Игорь 4397
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    Харе Рама
    Харе Кришна
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  • Oljik
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