"Евробляхеры" протестуют в центре Киева: произошли стычки с полицией, движение транспорта перекрыто. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Приблизительно в 12:00 мы сообщили, что будем перекрывать улицу Грушевского, потому что нет диалога, нет общения по тем требованиям, которые мы вчера озвучивали. Сегодня мы снова перекрыли улицу Грушевского". - заявил председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.
Как сообщает "Киев Оперативный", когда "евробляхеры" начали ставить автомобильные шины на дорогу, то "правоохранители приняли меры противодействия".
Как видно из видео, произошли стычки митингующих с полицейскими.
По словам Ярошевича, после этого с ними созвонились из Верховной Рады и сообщили, что на 15:00 запланировано совещание председателей фракций, на котором будут выяснять, почему не рассматривается вопрос "евробляхеров".
Владельцы автомобилей на еврономерах требуют от депутатов принять законопроект №3704 о доступной растаможке автомобилей.