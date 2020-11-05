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Проект "Без цензуры": Они сдают фронт. Как под шумок россиянам отдают очередные территории на Донбассе. ВИДЕО

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Как власть руками Кравчука и Арестовича под шумок скандалов хочет подарить врагу украинскую территорию на Донбассе? Анализирует Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры".

Вопреки даже сообщениям штаба ООС, Банковая упорно твердит о "всеобъемлющем перемирии" и снова пытается сделать шаг к легализации боевиков. А заодно - мира, то есть капитуляции, на российских условиях. Речь об анонсированном недавно разведении войск на Донбассе.

Почему разведения войск в избранных четырех точках - очень плохая идея? Зачем власти собираются открыть пути вражеским ДРГ? И что плохого (и еще - очень плохого) предлагает Кравчук в своем мирном плане?

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, где вскоре может произойти разведения войск. На этот раз их четыре: три в Луганской и один в Донецкой области. Это участки Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 5973
  • Shuha
    Мрази!
  • Sergii Rybalchenko
    и заметьте, все внезапно забыли за оккупированный крым. Спасибо зебилам за нашу "завершенную" войну
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